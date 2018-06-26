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Белорусская женская сборная по волейболу готовится к квалификационному раунду в Румынии

26 июня 2018 18:04
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Новости Беларуси. Прошлогодние бронзовые призеры женского чемпионата Европы U18 по волейболу, полны решимости окончательно покорить наш континент, правда, теперь девушки именуются U-19, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская женская сборная по волейболу готовится к квалификационному раунду в Румынии-1

Подопечные Натальи Мелянюк готовятся к последнему квалификационному раунду, который пройдет вновь в Румынии с 29 июня по 1 июля. Сейчас девушки завершают двухнедельный сбор в Раубичах.

Подробнее – в видеоматериале

# Волейбол # Фотофакт

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