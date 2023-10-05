Белорусская U-15 разгромила сборную Таджикистана на «Турнире развития УЕФА»

Второй соревновательный день «Турнира развития УЕФА» выдался для белорусов и напряженным, и победным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Мархеля сошлись со сверстниками из Таджикистана.

Игра шла на равных, все стремились к победе. А непростые погодные условия придали перчинку. Дождь то и дело поливал поле, после чего оно становилось мокрым и малопредсказуемым. Однако родные стены в итоге помогли. Первый гол забили белорусы, на 16 минуте отличился Владислав Воронин. К слову, в этой игре он позже оформил дубль. А финальное превосходство получилось большим – 5:2, вторая победа сборной.

Юрий Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу (U-15):

Команда Таджикистана – очень серьезный соперник. Потому что я много руководил юношескими сборными, помогал вернее. И мы встречались. Они очень техничны, хорошо обучены, то есть игра была непростая. Молодцы ребята сработали. Бились до конца, поэтому у них хороший результат. Думаю, что у ребят было очень сильное желание: они чувствуют, когда идет вкус побед, чувствуют это. Ни к кому претензий предъявить невозможно, они бились до конца – молодцы.

Владислав Воронин, полузащитник сборной Беларуси по футболу (U-15):

Турнир очень организован, и мы готовились очень долго. Тренер поддерживал, настраивал нас, поэтому мы уже выходим, второй матч выигрываем с большим счетом. Поставили цель – выиграть. Сейчас готовимся к матчу с Россией. Должны побеждать.