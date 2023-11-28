Белорусская U-14 по хоккею вышла в полуфинал первенства федеральных округов

Хоккейную тему продолжим юниорскими соревнованиями. Но они не менее важны, нежели взрослые турниры. Именно здесь оттачивается техника, приобретаются основы взаимодействия с другими исполнителями, а также формируется характер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Со всеми этими компонентами вполне успешно справляется сборная Беларуси U-14. Подопечные Дмитрия Яворского вышли уже в полуфинал Первенства федеральных округов. Это лучший показатель нашей дружины по всем возрастам. Хотя начали хозяева турнира поражением от москвичей. Зато дальше были одни победы. Мы сильнее представителей Дальнего Востока, Урала и Приволжья. А в первой встрече на выбывание прошли сибиряков – 4:0.

Дмитрий Яворский, главный тренер сборной Беларуси (U-14) по хоккею:

В принципе, мы предполагали, что такой матч будет. Это матчи плей-офф – здесь по-другому не могло быть. На первый план выходят именно морально-волевые качества, ребят к этим качествам… К ним никаких претензий нет – все отдались полностью и получили за это результат. Это уже не совсем дети, и здесь важны, как и в профессиональном хоккее, именно командный дух и коллектив, именно коллективом выигрываются такие матчи.

Впереди у команды более сильные соперники. Но главное – это, безусловно, желание. Тогда можно горы свернуть. Победа в турнире в данном случае отходит на второй план. Гораздо ценнее приобретаемый игровой опыт и общее понимание хоккея.