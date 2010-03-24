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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла стартовый матч на турнире WTA в Майами

24 марта 2010 12:10
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Призовой фонд турнира – 4 500 000 долларов. В первом круге турнира наша соотечественница уступила аргентинке Гизеле Дулко 4:6, 1:6.

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