Белорусская теннисистка Ольга Говорцова проиграла стартовый матч на турнире WTA в Майами

В канадском Ванкувере наши спортсмены завоевали девять наград – две золотые и семь бронзовых – и заняли в общекомандном зачете рекордное девятое место.
За Кубок Президента Республики Беларусь борьбу поведут минская «Юность» и солигорский «Шахтер».
Самым результативным игроком дня стал форвард «Оклахомы» Кевин Дюрент, набравший сорок пять очков и сделавший восемь подборов.
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