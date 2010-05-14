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Белорусская сборная проиграла российским хоккеистам в первом этапе чемпионата мира по хоккею

14 мая 2010 11:50
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Накануне в Германии завершился первый этап чемпионата мира по хоккею. В последнем матче предварительного раунда белорусская сборная уступила команде России.

Уже на 11-ой минуте счет открыл Мозякин. На 33-ей Овечкин удвоил преимущество своей сборной, а спустя еще две минуты Анисимов провел третью шайбу. В заключительной трети белорусы один гол отквитали – на добивании удачно сыграл Калюжный.

Впрочем, общего грустного итога это не меняет. Наша сборная проиграла 1:3. В другом матче группы А Словакия разгромила Казахстан – 5:1. Таким образом, в следующий этап Россия вышла с шестью бонусными очками, Словакия с тремя, а Беларусь с нулем. Сегодня вечером подопечные Эдуарда Занковца проведут матч против сборной Финляндии. Начало встречи в 21 час 15 минут.
Александр Карась, телекомпания СТВ.

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