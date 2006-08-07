Белорусская сборная по легкой атлетике сразится за золото чемпионата Европы

Конкур, еще конкур!

В Ратомке под Минском завершились международные соревнования по троеборью. 16 июля в турнире уровня трех звезд, а он впервые прошел в нашей стране, победил белорус Вячеслав Пойто, выступавший на Энергии. Причем, после первого вида - манежной езды он занимал лишь последнее, пятое место. Однако полевые испытания и конкур вывели его в лидеры.