Белорусская сборная по легкой атлетике сразится за золото чемпионата Европы
6 августа в шведском Гётеборге прошла торжественная церемония открытия 19-го чемпионата Европы по легкой атлетике. Состав белорусской команды на евро-форуме без преувеличения звездный. Достаточно назвать имена двух Олимпийских чемпионок - Эллины Зверевой и Юлии Нестеренко. 7 августа в Гётеборге будут разыграны два комплекта наград. Надеемся, что распечатать медальную копилку нашей сборной удастся толкателю ядра Андрею Михневичу, имеющему второй результат сезона в мире.