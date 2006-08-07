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Белорусская сборная по легкой атлетике сразится за золото чемпионата Европы

07 августа 2006 06:49
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6 августа в шведском Гётеборге прошла торжественная церемония открытия 19-го чемпионата Европы по легкой атлетике. Состав белорусской команды на евро-форуме без преувеличения звездный. Достаточно назвать имена двух Олимпийских чемпионок - Эллины Зверевой и Юлии Нестеренко. 7 августа в Гётеборге будут разыграны два комплекта наград. Надеемся, что распечатать медальную копилку нашей сборной удастся толкателю ядра Андрею Михневичу, имеющему второй результат сезона в мире.

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