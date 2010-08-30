Прямой эфир

Белорусская команда вернулась с первых юношеских Олимпийских игр

30 августа 2010 04:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В активе белорусов 6 наград, в том числе и золото. 29 августа в национальном аэропорту Минск поздравить героев игр смогли их самые главные болельщики – родители и друзья.

В Сингапуре наши спортсмены заняли также 8 четвертых мест. Половина из них реально могла трансформироваться в бронзовые медали. Так что можно было смело надеяться на 10 медалей.

Практически все ведущие страны привезли лучших спортсменов. Разве что в сборной США в некоторых видах спорта не было сильнейших. Что касается Китая, России, Украины, то там были мощные составы по 130 человек. Причем уровень подготовки многих спортсменов был настолько серьезным, что значительная часть атлетов вполне могла бороться за попадание во взрослые национальные команды своих стран.

Другие новости рубрики

Все новости
30 августа 2010 04:51

Последний в этом году этап «Гранд Тур» испанская «Вуэльта» стартовала в Севилье

27 августа 2010 12:27

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису

27 августа 2010 12:27

Борисовский БАТЭ стал единственным белорусским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги Европы