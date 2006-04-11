Белорусская команда теннисистов заняла 9-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

В Белорусской теннисной ассоциации сообщили об итогах выступления всех команд в четвертьфинальных матчах. Наши спортсмены на этой стадии соревнований проиграли сборной Австралии со счетом 0:5. Как сообщает БелТА, несмотря на поражение от аргентинцев, лидируют по-прежнему хорваты. Второе и третье места занимают испанцы и австралийцы. Сборная России, обыграв команду Франции (4:1), сохранила за собой четвертое место. Соперники россиян по полуфиналу Кубка Дэвиса американцы благодаря победе над чилийцами поднялись на две позиции и теперь занимают 5-е место. Остальные команды расположились так: 6-я - Аргентина, 7-я - Словакия, 8-я - Франция и 10-я - Чили.