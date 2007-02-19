Белорусская команда по индорхоккею получает право на участие во Всемирных играх без отборочных матчей

В заключительный день предварительного этапа женского чемпионата мира в Австрии белорускам предстояли два непростых поединка.

В стартовом мачте им противостоял лидер группы и один из главных претендентов на золото планетарного форума - сборная Голландии.

Лишь победа позволяла нашим девушкам рассчитывать на попадание в заветную четвёрку, однако в удачный исход верилось с трудом - слишком уж сильны хоккеистки из Страны тюльпанов. Тем не менее, дебют встречи приятно удивил: секундная стрелка не успела сделать и одного оборота, как капитан нашей сборной Ольга Шинтарь открыла счёт. А на второй минуте Алеся Васильева удвоила преимущество белорусок.

Сколь быстро подопечные Нины Дашко добились перевеса, столь быстро его и растеряли. В течение всего лишь одной минуты голландки сумели дважды огорчить нашего голкипера Надежду Владимирову. 2:2 - при таких цифрах на табло команды ушли на перерыв. Оказать достойное сопротивление одной из лучших команд мира во второй половине матча белоруски не смогли. Исход встречи предопределило классное исполнение голландками штрафных угловых, обернувшееся ещё тремя голами. В итоге наша сборная уступила - 2:5. Однако во втором решающем поединке с командой Австрии подопечные Нины Дашко вырвали победу 3:2 и финишировали на третьем месте в группе, что гарантировало попадание не только в первую шестёрку, но и на следующее первенство планеты, а также Всемирные игры без отборочных матчей.

А в Бресте близится к завершению мужской чемпионат страны. Все три поединка завершились ожидаемыми победами фаворитов. 17 февраля состоялись заключительные игры, однако их исход уже не повлиял на итоговое турнирное положение. Чемпионом в очередной раз стал "Строитель", второе место у хоккеистов РЦОРа, а "бронза" досталась команде Брестской области.

ТАБЛИЦА:

Строитель (Брест) - ГГТУ (Гомель) 8:1

Брестская обл. - РЦОР (Минск) 3:4

Минская обл. - сб.Минска 5:2