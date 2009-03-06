Белорусская федерация хоккея сегодня показала логотип заявочной кампании чемпионата мира "Минск - 2014"

Эмблема представляет собой силуэт хоккеиста, который ведет шайбу навстречу зрителю. Отличительный знак выполнен в цветах белорусского национального флага — в основе красный и зелёный. Презентация же самой заявки Беларуси пройдет 17 марта в швейцарском Цюрихе. Наши главные соперники: Чехия, Латвия, Венгрия и Украина. До решающего голосования на майском конгрессе осталось два месяца. Однако член Совета международной федерации хоккея, Эрнэст Альянчич, посетив столицу, отметил значительный прогресс и серьёзность подготовки Беларуси. И подтвердил, что Минск-Арена соответствует высоким международным требованиям. Наряду с этим одним из главных козырей он назвал — белорусское гостеприимство.