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Белорусская федерация хоккея на траве рассчитывает на поддержку европейцев

22 мая 2006 11:47
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Парламентарии встретились сегодня с президентом европейской федерации хоккея на траве Леонардо Негре. Заседание исполкома этой организации и его финансового комитета впервые проходит в Минске. Белорусская федерация рассчитывает на поддержку европейской. В республике более двух тысяч человек занимаются этим видом спорта.   
Президент Европейской федерации хоккея на траве Леонардо Негре отметил, что в нашей стране оказывается большое внимание <летнему> хоккею. <Мы увидели много детей, которые занимаются хоккеем. Думаю, в вашей стране у этого вида спорта большое будущее>, -  подчеркнул Леонардо Негре.

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