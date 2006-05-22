Белорусская федерация хоккея на траве рассчитывает на поддержку европейцев

Парламентарии встретились сегодня с президентом европейской федерации хоккея на траве Леонардо Негре. Заседание исполкома этой организации и его финансового комитета впервые проходит в Минске. Белорусская федерация рассчитывает на поддержку европейской. В республике более двух тысяч человек занимаются этим видом спорта.

Президент Европейской федерации хоккея на траве Леонардо Негре отметил, что в нашей стране оказывается большое внимание <летнему> хоккею. <Мы увидели много детей, которые занимаются хоккеем. Думаю, в вашей стране у этого вида спорта большое будущее>, - подчеркнул Леонардо Негре.