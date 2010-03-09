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Белорусская федерация гандбола вынесла вердикт дебоширам

09 марта 2010 15:45
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Спортивно-техническая комиссия БФГ вынесла решение по инциденту, случившемуся в поединке первенства страны «Виктория-Регия» – «Динамо».

Напомним, что рядовой игровой эпизод перерос в кулачное выяснение отношений между «викторианцем» Дмитрием Поляком и «динамовцем» Александром Титовым. После чего на подмогу товарищу решил прийти разыгрывающий «бело-голубых» – Борис Пуховский.

Оба «динамовца» отделались лишь штрафами в размере двух базовых величин. Поляк же, чья попытка удара стала результативной, дисквалифицирован на три матча и оштрафован на три базовые величины.

Отметим, что Пуховского члены СТК явно пожалели. И на то есть «подводная» причина: ведь в случае дисквалификации игрок мог пропустить битву за «золото» между «Динамо» и БГК имени Мешкова.

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