Белорусская федерация гандбола вынесла вердикт дебоширам

Спортивно-техническая комиссия БФГ вынесла решение по инциденту, случившемуся в поединке первенства страны «Виктория-Регия» – «Динамо».

Напомним, что рядовой игровой эпизод перерос в кулачное выяснение отношений между «викторианцем» Дмитрием Поляком и «динамовцем» Александром Титовым. После чего на подмогу товарищу решил прийти разыгрывающий «бело-голубых» – Борис Пуховский.

Оба «динамовца» отделались лишь штрафами в размере двух базовых величин. Поляк же, чья попытка удара стала результативной, дисквалифицирован на три матча и оштрафован на три базовые величины.

Отметим, что Пуховского члены СТК явно пожалели. И на то есть «подводная» причина: ведь в случае дисквалификации игрок мог пропустить битву за «золото» между «Динамо» и БГК имени Мешкова.