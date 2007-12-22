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"Белорусская федерация футбола" подвела итоги года

22 декабря 2007 18:37
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Лучшие белорусские клубы и игроков года чествовали в столичном футбольном манеже. Ассоциация БФФ подвела итоги 2007 года. Победителей определили в 19 номинациях.

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