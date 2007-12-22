"Белорусская федерация футбола" подвела итоги года

Стипендии "Президентского спортивного клуба" сегодня получили молодые спортсмены и тренеры-преподаватели 27 видов спорта.
Этот вид состязаний популярен в Америке и Китае. Белорусские спортсмены на ринге этого вида спорта пока новички, но уже с весомой наградой.
Молодые спортсмены и тренеры-преподаватели 27 видов спорта сегодня получили стипендии Президентского спортивного клуба.
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