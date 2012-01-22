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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завоевала золотую медаль на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

22 января 2012 15:23
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Лидер нашей сборной выиграла гонку с массовым стартом. Причем по ходу дистанции проявила характер: начав с двух промахов, сумела собраться и закрыла все оставшиеся мишени.

Для Домрачевой это седьмая личная награда в сезоне и третья – высшей пробы. Вообще же этап Кубка мира в Антхольце стал для Дарьи самым успешным. Здесь она завоевала полный комплект медалей – бронзу в спринте, серебро в эстафете и золото в масстарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 «Всемирный день снега» празднуют сегодня в 39 странах мира. Подобная акция проходит впервые.  Поддержали ее и в Беларуси. В горнолыжные центры по всей стране сегодня приходили целыми семьями. Любители активного отдыха смогли попробовать свои силы в скоростном спуске с горы на лыжах, сноуборде или тюбинге.

 

# Дарья Домрачева

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