Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завоевала золотую медаль на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Лидер нашей сборной выиграла гонку с массовым стартом. Причем по ходу дистанции проявила характер: начав с двух промахов, сумела собраться и закрыла все оставшиеся мишени.

Для Домрачевой это седьмая личная награда в сезоне и третья – высшей пробы. Вообще же этап Кубка мира в Антхольце стал для Дарьи самым успешным. Здесь она завоевала полный комплект медалей – бронзу в спринте, серебро в эстафете и золото в масстарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всемирный день снега» празднуют сегодня в 39 странах мира. Подобная акция проходит впервые. Поддержали ее и в Беларуси. В горнолыжные центры по всей стране сегодня приходили целыми семьями. Любители активного отдыха смогли попробовать свои силы в скоростном спуске с горы на лыжах, сноуборде или тюбинге.