Новости Беларуси. Белорусская бегунья Марина Арзамасова дисквалифицирована на 4 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Срок будет отсчитываться от 29 июля 2019 года. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

Арзамасова была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил в конце августа 2019 года. Расследование длилось 16 месяцев. Аргументы спортсменки о том, что запрещенное вещество попало в ее организм ненамеренно, комиссию не убедили. Таким образом, Арзамасова вынуждена прервать свою спортивную деятельность на долгое время. Ранее белоруска выигрывала титулы чемпионки мира и Европы в беге на 800 метров.