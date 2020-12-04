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Белорусская бегунья Марина Арзамасова дисквалифицирована на 4 года

04 декабря 2020 19:19
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Новости Беларуси. Белорусская бегунья Марина Арзамасова дисквалифицирована на 4 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Срок будет отсчитываться от 29 июля 2019 года. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций.

В пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество лигандрол.

Белорусская бегунья Марина Арзамасова дисквалифицирована на 4 года-1

Арзамасова была отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил в конце августа 2019 года. Расследование длилось 16 месяцев. Аргументы спортсменки о том, что запрещенное вещество попало в ее организм ненамеренно, комиссию не убедили. Таким образом, Арзамасова вынуждена прервать свою спортивную деятельность на долгое время. Ранее белоруска выигрывала титулы чемпионки мира и Европы в беге на 800 метров.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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