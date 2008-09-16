Белорусска Тамара Сивакова выиграла "золото" в метании диска на Параолимпиаде в Пекине

Она пропишется у реки Свислочь рядом с Футбольным манежем и будет соответствовать всем современным требованиям.
Корты появятся в районе улиц Якубовского и Одинцова, на улице Семашко, в Лощице, Каменой Горке и на проспекте Францыска Скарины.
Золото в копилку нашей сборной принес экипаж Ирины Федотовой и Алены Дроздовой, который выиграл индивидуальную шоссейную велогонку.
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