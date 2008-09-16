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Белорусска Тамара Сивакова выиграла "золото" в метании диска на Параолимпиаде в Пекине

16 сентября 2008 13:55
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Это уже вторая медаль нашей соотечественницы на Играх. Двумя днями раньше она выиграла серебро в толкании ядра.

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