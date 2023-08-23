Белоруски взяли две бронзовые медали Кубка мира по самбо в Кыргызстане

В кыргызском городе Чолпон-Ата завершился Кубок мира по самбо. В заключительный день турнира мужчины оспаривали первенство в боевом самбо, а женщины определяли лучших в спортивном, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски пополнили копилку национальной команды двумя бронзовыми наградами. В весовой категории до 65 килограммов третье место заняла Даниэла Ждан. В категории до 80 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась Карина Шут. Всего на Кубке мира отечественные спортсмены завоевали пять медалей – одну серебряную и четыре бронзовые.