Прямой эфир

Белоруски взяли две бронзовые медали Кубка мира по самбо в Кыргызстане

23 августа 2023 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В кыргызском городе Чолпон-Ата завершился Кубок мира по самбо. В заключительный день турнира мужчины оспаривали первенство в боевом самбо, а женщины определяли лучших в спортивном, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски взяли две бронзовые медали Кубка мира по самбо в Кыргызстане-1

Белоруски пополнили копилку национальной команды двумя бронзовыми наградами. В весовой категории до 65 килограммов третье место заняла Даниэла Ждан. В категории до 80 килограммов на третью ступень пьедестала поднялась Карина Шут. Всего на Кубке мира отечественные спортсмены завоевали пять медалей – одну серебряную и четыре бронзовые.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неман» и «Гомель» сыграли вничью в перенесённом матче 18-го тура ЧБ по футболу
23 августа 2023 13:31

«Неман» и «Гомель» сыграли вничью в перенесённом матче 18-го тура ЧБ по футболу

Теннис. Саснович и Александрова вышли в четвертьфинал турнира в Кливленде
23 августа 2023 12:09

Теннис. Саснович и Александрова вышли в четвертьфинал турнира в Кливленде

Открытый чемпионат США по теннису. Белоруска Ирина Шиманович вышла во второй круг квалификации
23 августа 2023 12:08

Открытый чемпионат США по теннису. Белоруска Ирина Шиманович вышла во второй круг квалификации