Белоруски выступают на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Пекине

В Пекине начался этап Кубка мира категории «челленджер» по художественной гимнастике. Первыми в борьбу вступили «личницы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дарья Веренич после двух видов занимает промежуточную 9-ю позицию. Лучше удалась лента. От судей наша грация получила 25,5 балла. Оценка за булавы – 25,150. Анна Каменьщикова значится 13-й. Продолжение борьбы завтра, 20 июня. Предстоит сделать обруч и мяч. По их итогам определятся финалистки в отдельных видах и призеры в многоборье. В соревнованиях в Поднебесной принимают участие более 100 спортсменок из 19 государств.