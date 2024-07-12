Прямой эфир

Белоруски Шиманович и Калашникова вышли в финал теннисного турнира во Франции

12 июля 2024 17:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусско-грузинская пара Ирина Шиманович/Оксана Калашникова вышла в финал теннисного турнира во французском Контрексевиле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски Шиманович и Калашникова вышли в финал теннисного турнира во Франции-1

В полуфинальном поединке наш дуэт не испытал особых проблем с хозяйками соревнований, Кароль Моне и Марго Рувруа. Победа со счетом 6:2, 6:3 проложила дорогу в финал. В битве за главный трофей белорусско-грузинский тандем будет сражаться с лидерами посева, китайско-тайваньской парой Чжан Шуай/Фанг-Се Ву.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Проект ПСК «Спорт для всех» открыл новую многофункциональную площадку в Витебске
12 июля 2024 17:38

Проект ПСК «Спорт для всех» открыл новую многофункциональную площадку в Витебске

Велоспорт. Итоги второго этапа многодневки «Тур России»
12 июля 2024 14:21

Велоспорт. Итоги второго этапа многодневки «Тур России»

Тандем Дедков и Петрушко вышли в плей-офф открытого Кубка России по пляжному волейболу
12 июля 2024 14:21

Тандем Дедков и Петрушко вышли в плей-офф открытого Кубка России по пляжному волейболу