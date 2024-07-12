Белоруски Шиманович и Калашникова вышли в финал теннисного турнира во Франции

В полуфинальном поединке наш дуэт не испытал особых проблем с хозяйками соревнований, Кароль Моне и Марго Рувруа. Победа со счетом 6:2, 6:3 проложила дорогу в финал. В битве за главный трофей белорусско-грузинский тандем будет сражаться с лидерами посева, китайско-тайваньской парой Чжан Шуай/Фанг-Се Ву.