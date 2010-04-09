Белоруски Ольга Говорцова и Виктория Азаренко синхронно вышли в четвертьфиналы на теннисных турнирах в США и Испании

В американском Понте-Ведра в матче второго круга Говорцова обыграла представительницу Грузии Анну Татишвили – 6:2, 6:2. В Марбельи Азаренко была сильнее хозяйки кортов испанки Эстреллы Кабеза-Канделы – 6:2, 6:4.А вот бельгийка Ким Кляйстерс, выигравшая на прошлой неделе крупный турнир в Майами неожиданно уступила малоизвестной испанке Бетрис Гарсии-Видагани – 5:7, 6:4, 4:6. В четвертьфиналах Вика Азаренко сыграет с пятой сеянной испанкой Мартинес-Санчес, а Говорцова скрестит ракетку с Варварой Лепченко.