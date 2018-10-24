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Белоруска Залина Сидакова завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе

24 октября 2018 10:04
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Новости Беларуси. Еще одна медаль. Залина Сидакова – серебряный призер чемпионата мира по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Залина Сидакова завоевала серебро на чемпионате мира по борьбе-1

Турнир проходит в Венгрии. На пути к финалу белоруска оставила не удел представительниц Кубы и Вьетнама. А вот в схватке за золото уступила японке Маюи Мукайде.

Эта медаль стала третьей для нашей сборной на мировом первенстве. Ранее, серебро завоевал Иван Янковский, а Али Шабанов стал бронзовым призером.

# Борьба # Фотофакт

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