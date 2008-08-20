Белоруска Оксана Менькова завоевала 2-е белорусское золото Олимпиады-2008

В соревнованиях по метанию молота она показала лучший результат, который стал еще и новым олимпийским рекордом – 76,34 метра.

Белоруска, уроженка города Кричева Могилевской области, показала лучший результат среди всех спортсменок. Ее награда стала приятным сюрпризом не только для нашей команды, но и для самой Оксаны. Это тринадцатая медаль в копилке белорусской сборной. Таким образом, наша страна в неофициальном медальном зачете на 21 месте среди сильнейших спортивных держав мира. В активе белорусских олимпийцев 13 медалей пекинских Игр: 2 золотых, 3 серебрянных и 8 бронзовых.



Золотая медаль Оксаны Меньковой – достойное продолжение славных традиций белорусских олимпийцев. Президент Беларуси и Президент Национального олимпийского комитета страны поздравил нашу спортсменку с этой победой.

Александр Лукашенко отметил: "Золотая медаль и чемпионский титул - это не только достигнутая тобой вершина спортивной карьеры, но и весомый вклад в укрепление авторитета Беларуси в мире и достойное продолжение славных традиций белорусских олимпийцев. Благодаря твоему успеху вновь прозвучал Государственный гимн Республики Беларусь на олимпийском стадионе в Пекине. Вся страна гордится твоим спортивным достижением. Сердечное тебе спасибо за мастерство, силу духа и целеустремленность, а тренерскому составу - глубокая благодарность за неустанные заботы о раскрытии твоего таланта. Счастья вам, удачи, боевого настроения и новых побед!" – говорится в поздравлении.

Особенно за Оксану Менькову сегодня болели в Могилеве. Там находится ее муж Олег. Они женились совсем недавно. Молодая семья пока живет в общежитие при Центре олимпийского резерва. Здесь сегодня за событиями в олимпийском Пекине следили по телевизору целым этажом.

Белорусские женщины доказали, что они далеко не слабый пол. Тому свидетельство – их победы на нынешней олимпиаде. И даже мужская часть нашей сборной, выступающая с ними в одних и тех же дисциплинах, была приятно удивлена высоким результатам и не скрывала эмоций. Сегодня на трибунах стадиона в Пекине горячо болел за свою коллегу по цеху Оксану Минькову, серебрянный молотобоец Пекина Вадим Девятовский.



Золотая награда стала приятным сюрпризом не только для нашей команды, но и для самой Оксаны. Этому поспособствовала и бронза борца вольного стиля Мурада Гайдарова, которую наш спортсмен завоевал в весовой категории до 74 килограммов. Это награда Гайдарова – первая за последние 12 лет в мужской вольной борьбе, завоеванная представителем Беларуси на Олимпийских играх.