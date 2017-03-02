Белоруска Анастасия Прокопенко может стать обладателем бронзы Игр-2008 в пятиборьи из-за допинга у украинки Виктории Терещук

Новости Беларуси. Новости о лишении некоторых белорусских олимпийцев наград, завоеванных ими на Играх в Пекине, уже никого не удивляют. А вот новость о том, что в нашу копилку 2008 года может добавится одна медаль, это действительно необычно.

Дело в том, что эксперты МОК обнаружили запрещенные препараты в допинг-пробе украинки Виктории Терещук, которая стала бронзовым призером Пекина в пятиборье. Соответственно, ее награда должна перейти в распоряжение девушки, показавшей четвертый результат, а это никто иная, как белоруска Анастасия Прокопенко. 9 лет назад в китайской столице она выступала под фамилией Самусевич. Правда, украинская сторона еще может оспорить решение МОК, сообщили в программе «СТВ-Спорт».