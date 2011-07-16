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Белоруска Анастасия Каштанова завоевала «серебро»

16 июля 2011 11:46
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Спортсменка метнула диск на 56 метров 25 сантиметров на чемпионате Европы среди молодежи в Остраве (Чехия) 15 июля.

Чемпионкой Европы стала немка Джулия Фишер, метнувшая диск на 59 метров 60 сантиметров, сообщает www.ctv.by.

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