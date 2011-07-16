Белоруска Анастасия Каштанова завоевала «серебро»

Чемпионкой Европы стала немка Джулия Фишер, метнувшая диск на 59 метров 60 сантиметров, сообщает www.ctv.by.
Пестрый караван белорусских клубов Высшей лиги на минувшей неделе преодолел чемпионатный экватор, а динамовцы с берегов Буга, всегда отличавшиеся игровым своеобразием, боевым настроем и немаленькими амбициями, скромно и даже стыдливо ютятся на последней табличной строчке.
Игровая программа 17 тура чемпионата страны завершалась воскресными поединками в Витебске и Минске. В белорусской столице футбольные болельщики с удовольствием посетили стадион «Динамо-Юни». Пожалуй, самую уютную арену нашей высшей лиги.
После невеселой серии из трех подряд сухих поражений в чемпионате страны футбольный клуб «Витебск» в 17 туре наконец-то смог поразить ворота соперника. При этом одного точного удара в воскресном матче с гостями из ФК «Минск» команде Сергея Боровского хватило для итоговой победы.
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