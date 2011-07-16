Белоруска Анастасия Каштанова завоевала «серебро»

ФК «Витебск» прервал свою трехматчевую безголевую серию, одолев дома «Минск», – 1:0

После невеселой серии из трех подряд сухих поражений в чемпионате страны футбольный клуб «Витебск» в 17 туре наконец-то смог поразить ворота соперника. При этом одного точного удара в воскресном матче с гостями из ФК «Минск» команде Сергея Боровского хватило для итоговой победы.