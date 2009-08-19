Белорус возглавит сборную Китая по хоккею

Подпись под контрактом готовится поставить 43-летний воспитанник витебского хоккея Андрей Ковалёв.

– Переговоры уже близки к завершению, и со дня на день планирую отправиться в Китай. Предполагаемый срок первого контракта – 8 месяцев, до окончания чемпионата мира, который пройдет в апреле будущего года. Параллельно буду тренировать и базовый клуб национальной сборной Китая. Он будет выступать в Азиатской хоккейной лиге, в которую входят также 4 японские и 2 южнокорейские дружины, – рассказал Андрей Ковалев.

Ассистировать Андрею Ковалеву будут местные специалисты. На этом настаивает китайская сторона.

– На мой взгляд, работа была бы более продуктивной, если бы в штаб можно было включить ещё одного белоруса. Но китайцы не соглашаются на такой вариант. Кроме того, предлагают и своего переводчика, причем со знанием не русского, а английского языка, – пояснил Андрей Ковалев.

Сборная Китая в мировом рейтинге 2009 года располагается на 29-й строке среди 48 стран и входит в третий по рангу эшелон, сообщает БЕЛТА.