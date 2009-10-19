Белорус Владимир Самсонов в третий раз выиграл Кубок мира по настольному теннису

В финальном поединке Владимир Самсонов взял верх над девятой ракеткой мира китайцем Ченом Ци.

Примечательно, что этого соперника белорус обыграл уже во второй раз на турнире. Первую победу над ним наш соотечественник одержал на предварительном этапе.

Бронзовым призером Кубка мира стал являющийся второй ракеткой планеты китаец Ма Лон, обыгравший в поединке за 3 место южнокорейца Сан Юн О.

БЕЛТА отмечает, что путевку в финал белорус, занимающий 6 место в мировом рейтинге, получил, в полуфинале в тяжелейшей борьбе выбив из турнира вторую ракетку мира китайца Ма Лона - 4:3.

Ранее Владимир Самсонов становился обладателем Кубка мира в 1999 и 2001 годах.

Владимир Самсонов является также шестикратным чемпионом Европы в различных разрядах, четырехкратным победителем «Евро-Топ12» (1998, 1999, 2001, 2007), пятикратным победителем европейской Лиги чемпионов (2001, 2002, 2003, 2004, 2007) в составе бельгийского клуба «Ройял Вилетт». С 2009 года играет за российский клуб «Факел-ГАЗПРОМА» из Оренбурга.