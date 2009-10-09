Белорус Руслан Салей провел первый в нынешнем сезоне матч за «Колорадо» в чемпионате НХЛ

Белорусский защитник, пропустивший первые два поединка чемпионата, минувшей ночью появился на льду в гостевом матче с «Нэшвиллом».

Правда, после двух стартовых побед денверские хоккеисты потерпели поражение, хотя дважды вели в счете, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Нэшвилл» – «Колорадо» – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Шайбы: 0:1 – Квинси (Лайлз, Хейдук, 24.30, в большинстве), 1:1 – Арнотт (С.Салливан, Хорнквист, 31.02), 1:2 – Сватош (Хенсик, Такер, 47.44, в большинстве), 2:2 – Хорнквист (Р.Сутер, Арнотт, 52.31), 2:3 – Хорнквист (С.Вебер, Р.Сутер, 54.48).

Руслан Салей провел на площадке 19 мин. 08 сек. (24 смены), исполнил один силовой прием и завершил встречу с показателем полезности «-1».