Белорус Марк Кот – победитель международного турнира по греко-римской борьбе

Золото на международном турнире по греко-римской борьбе «Сила традиций», который завершился в Новосибирске, завоевал белорусский борец Марк Кот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проделал непростой путь к финальному поединку – сперва выбил из борьбы соперника из Казахстана, а после встретился со своим прошлогодним оппонентом россиянином Федором Сухаревым. В решающем поединке его соперником был Эмиль Тамоев и наш атлет смог заработать три балла.

Это первая громкая победа Марка за его шестилетнюю спортивную карьеру. Он получил специальный приз от трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, который отметил технику победителя, а так же выступление всей белорусской команды.

Марк Кот, победитель турнира «Сила традиций»:

Верил и понимаю, что, скорее всего, это будет золото. Потому что с такой подготовкой было очень обидно проделать путь в 4 тысячи километров просто так, без золота.

Девять белорусов принимали участие в «Силе традиций». И лучший результат – золотая медаль Марка Кота.