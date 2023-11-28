Белорус Кауров обыграл противника и прошёл в следующий раунд юниорского ЧМ по боксу

В Ереване продолжается юниорский чемпионат мира по боксу. В соревнованиях принимают участие спортсмены до 16 лет. Накануне белорус Владислав Кауров в категории до 60 килограмм одержал победу во втором своем поединке и вышел в следующий раунд мирового форума, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня на рингах пройдут по две сессии предварительных боев. В программе чемпионата запланированы поединки пяти белорусских юношей. В дневной сессии выступают в категории до 52 килограмм Даниил Калистов, до 57 килограмм Тимур Сенкевич и в категории свыше 80 килограмм Станислав Жилянин. В вечерней сессии будут бороться в категории до 66 килограмм Иван Синяк и в категории до 70 килограмм Андрей Мацкевич.