Белорус Евгений Гутарович занял 5-е место на заключительном этапе «Тур де Франс»

Супервеломногодневка финишировала 26 июля на Елисейских полях в Париже.

Равнинный этап протяженностью 164 км, венчавший трехнедельный марафон, традиционно завершился спринтерским финишем, где шустрее всех оказался британец Марк Кавендиш из американской команды «Коламбия». Партнеры вывезли его на удобную позицию, с которой он и совершил свой фирменный рывок на последних секундах гонки. Это шестая победа Кавендиша на нынешней «Большой петле» и десятая в двухлетней карьере выступления на многодневках «Тур де Франс».

25-летний дебютант «Большой петли» белорус Евгений Гутарович из французской команды «Франсез Де Же» уже во второй раз на нынешней многодневке вмешался в спринтерский спор за победу на отдельном этапе. Причем 15 июля на отрезке Ватан - Сен-Фаржо (192 км) ему удалось занять 3-е место, что стало лучшим результатом белорусских спортсменов за всю историю их выступлений на «Большой петле». А занятая Гутаровичем накануне 5-я позиция - второй результат для отечественных гонщиков на «Тур де Франс». Ранее высшим достижением белорусов являлось 9-е место Александра Кучинского на 10-м этапе «Тур де Франс-2007».

Тройку лидеров итогового командного зачета составили казахстанская «Астана», «Гармин-Слипстрим» (США) и «Саксобанк» (Дания). Всего в многодневке стартовали 180 спортсменов из 20 команд.

Общая протяженность нынешней, 96-й по счету, многодневки «Тур де Франс» составила 3460 км (21 этап). Самым продолжительным был 7-й этап (Барселона - Андорра-Аркалис) - 224 км. Самой высшей точкой «Тур де Франс-2009» стала вершина на перевале Большой Сен-Бернар (2473 м). Она включена в маршрут 16-го этапа между Мартиньи и Бур-Сен-Морисом (159 км). За все время гонщикам было предоставлено лишь два дня отдыха, сообщает БЕЛТА.