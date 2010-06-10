Белорус Андрей Салахудинов пытается отобрать титул чемпиона Европы (среди стран не входящих в ЕС) у швейцарца Ива Штудера

Титульный бой за звание чемпиона Европы среди стран, не входящих в Евросоюз, в среднем весе. Между белорусом Андреем Салахудиновым (правый угол ринга) и швейцарец Ив Штудер.

Андрей еще начинающий боксер профессионал. До этого боя рейтинг его был 10 боев, из них 9 побед и одно поражение. Причем поражение в равном бою за звание чемпиона мира по версии WBF среди юниоров. Тактика хорошая, но не хватает нокаутирующих ударов. Из 9 побед только одна – нокаутом. А вот соперник является обладателем титула, за который идет бой.

Иву Штудеру 27 лет и провел он на профессиональном ринге намного больше боев, чем белорус – 23. И все 23 выигрывал: 6 нокаутов. Этот титул он выиграл 25 декабря 2008 года. Успешно защитил этот титул и этот бой – третья обязательная защита титула.

Андрей Салахудинов потерпел поражение незадолго до этого боя. По свидетельству самого боксера, они очень обижались на то, как судьи оценили белоруса. И так как этот бой проходит на территории соперника, все волнуются. Но после первого своего выезда, Андрей говорит, что прибавил психологической уверенности.

Выигрывать у обладателя титула надо в равном поединке или чуть-чуть выигранном. Потому что победу отдадут настоящему чемпиону. Андрей первый раз боксирует 12 раундов.