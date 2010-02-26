Белорус Алексей Гришин стал олимпийским чемпионом

30-летний минчанин не знал равных во фристайле.

Примечательно, что после первой попытки наш соотечественник занимал лишь второе место, уступая хозяину состязаний — канадцу Кайлу Ниссену — без малого 2 балла. Однако в заключительной попытке Гришин выложился, что называется, по полной. А вот его главный конкурент свой прыжок чисто исполнить не смог. Судьи усмотрели брак и в пируэтах, и в приземлении, оставив канадца вообще без медалей. Золото, таким образом, досталось нашему акробату.

Гришин, кстати, стал первым олимпийским чемпионом Зимних игр в суверенной истории Беларуси. Два других наших спортсмена выступили скромнее: Тимофей Сливец — 9-й, Дмитрий Дащинский – 11-й.