Бельгийский велогонщик Антуан Демоити погиб после столкновения с мотоциклом во время гонки «Гент-Вевельгельм»

25-летний велогонщик был сбит мотоциклом, вместе с ним во время гонки, проходившей на севере Франции, упали еще несколько велосипедистов. Демоити был доставлен в больницу города Лилля во Франции, но спустя некоторое время он скончался.

Фредерик Эврард, представитель французской полиции:

Ведется расследование для определения обстоятельств данного происшествия.

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что будет сотрудничать со всеми соответствующими органами в расследовании инцидента.

Брайан Куксон, президент Международного союза велосипедистов (UCI):

Нам будет действительно его не хватать. Наши мысли с его семьей, друзьями и командой.

Команда «Wanty-Gobert», в которой выступал Демоити, в то время, когда он находился в критическом состоянии, опубликовала в Twitter, что его жена и семья находятся с ним в больнице, и после сообщения о его смерти команда опубликовала черно-белую фотографию Антуана Демоити с датами жизни велосипедиста.

Бывшего национального чемпиона Бельгии Йенса Дебушера также доставили в больницу с сотрясением мозга после серьезной аварии.

Однодневную гонку в 243 км выиграл Петер Саган из Словакии: чемпион в мировой гонке Саган отобрал победу у Сепа Ванмарке, Вячеслава Кузнецова и Фабиана Канчеллара.

Велосипедистка из Нидерландов Шанталь Блаак выиграла женскую гонку с преимуществом в 84 секунды перед отстающей группой соперников.

Мэтт Слатер, BBС-спорт:

Сразу после трагедии, мысли о соболезновании должны быть превыше всего. Смерть Антуана Демоити потрясла каждого, кто связан со спортом, но шок – это ничто по сравнению с ужасающей потерей для тех, кто действительно знал и любил его. Как только первая реакция после трагедии утихнет, коллектив велосипедистов должен выступить с подробным объяснением о случившемся и честно признать, что это была предсказанная трагедия.

Попросту говоря, сегодня понаблюдать за велосипедными гонками собирается гораздо большее количество людей, чем когда-либо: операторы и фотографы на мотоциклах, спонсоры и VIP-персоны на автомобилях, механики на мотоциклах, команды на автомобилях, полицейские на мотоциклах, а также около 200 гонщиков, которые борются за дорожное пространство. Велоспорт успешен в плане количества участников, а вот экономическая ситуация этого вида спорта по-прежнему остается в сложном положении. Организаторы гонок и команды зависят от того, как транслируются соревнования на телевидении, что означает: чем больше камер, тем лучше показано происходящее. Без привлекательного телевизионного материала, не будет ни конкурсов, ни спонсоров для команд, ни витрин для производителей, и не будет примеров для подражания для новых поклонников.

Но без безопасных условий для гонок, нет гонщиков и нет спорта. Велоспорт должен найти свою золотую середину».

Антуан Демоити присоединился к команде «Wanty-Gobert» в начале 2016 года после трех сезонов, проведенных в команде «Wallonie-Bruxells».

Двукратный победитель «Тур де Франс» Фрум и бывший чемпион мира Марк Кавендиш выразили свое сочувствие в Twitter.

Немецкий гонщик Марсель Киттель и валлийский двукратный олимпийский золотой медалист Джерэйнт Томас отдали дань уважения погибшему велосипедисту.