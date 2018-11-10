«Беларусбанк – высшая лига». ФК «Витебск» обыграл «Ислочь» и вернулся на 3-е место в турнирной таблице

Новости Беларуси. Три матча продолжили 10 ноября программу 28-го тура «Беларусбанк – высшая лига» по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Витебск» встречался в Минске с «Ислочью». После двух кряду поражений от непосредственных конкурентов северяне серьезно усложнили себе борьбу за медали. Парням Сергея Ясинского необходимо было побеждать. И с этой задаче витебляне справились.

Они по-хозяйски чувствовали себя на поле футбольного клуба «Минск» и имели несколько хороших возможностей отличиться. Реализовали, правда, лишь одну. На 35-ой минуте Скитов поразил цель. 1-0 победа «Витебска», который вернулся на третье место в турнирной таблице. Северяне на одно очко отстают от динамовцев «Минска», на один балл опережают футболистов «Шахтера». Правда, у горняков игра в запасе.