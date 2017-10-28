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«Беларусбанк – высшая лига 2017»: результаты 27-го тура

28 октября 2017 18:28
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Новости Беларуси. 27 тур Беларусбанк-высшей лиги, который открылся в пятницу в Солигорске, сегодня продолжился четырьмя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Беларусбанк – высшая лига 2017»: результаты 27-го тура-1

Наибольший интерес, разумеется, вызывали игры с участием соискателей золота – минского «Динамо» и БАТЭ. Парни Сергея Гуренко встречались с «Ислочью». В первые полчаса на поле шла равная борьба, однако всё изменил красивый гол Нойока. Всего спустя несколько минут Сарока ударом головой удвоил перевес своей команды, а под занавес тайма хозяев нокаутировал Сачивко – 3:0.

«Беларусбанк – высшая лига 2017»: результаты 27-го тура-3

Во второй половине весёлый футбол продолжился – Хлёбас сделал цифры на табло совсем уж неприличными. К чести номинальных хозяев, они не сдавались, и один мяч отыграли – его авторство принадлежит Папушу. Однако последнее слово всё равно осталось за динамовцами. Вышедший на замену Хващинский, сыграл на опережение – 5:1.

«Беларусбанк – высшая лига 2017»: результаты 27-го тура-5

БАТЭ буквально 10 минут назад завершил матч против аутсайдэров из «Нафтана». Здесь произошёл сюрприз – ничья 1:1. Чуть раньше миром разошлись «Гомель» и «Городея», а в самой первой игре субботы «Слуцк» был сильнее «Крумкачоў».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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