«Беларусбанк – высшая лига 2017»: результаты 27-го тура

Новости Беларуси. 27 тур Беларусбанк-высшей лиги, который открылся в пятницу в Солигорске, сегодня продолжился четырьмя матчами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наибольший интерес, разумеется, вызывали игры с участием соискателей золота – минского «Динамо» и БАТЭ. Парни Сергея Гуренко встречались с «Ислочью». В первые полчаса на поле шла равная борьба, однако всё изменил красивый гол Нойока. Всего спустя несколько минут Сарока ударом головой удвоил перевес своей команды, а под занавес тайма хозяев нокаутировал Сачивко – 3:0.

Во второй половине весёлый футбол продолжился – Хлёбас сделал цифры на табло совсем уж неприличными. К чести номинальных хозяев, они не сдавались, и один мяч отыграли – его авторство принадлежит Папушу. Однако последнее слово всё равно осталось за динамовцами. Вышедший на замену Хващинский, сыграл на опережение – 5:1.