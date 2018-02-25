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Беларусь заняла 15-е место в медальном зачёте на ОИ-2018

25 февраля 2018 11:33
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25 февраля пройдет закрытие 23-х зимних Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все награды разыграны, имена победителей и призеров известны.

Беларусь в медальном зачете 15-я. В копилке нашей команды – два золота и серебро. Награды высшей пробы завоевала фристайлистка Анна Гуськова и наши несравненные биатлонистки – Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева, оставившие далеко позади фаворитов в женской эстафете.

Белорусскую делегацию ждут в Минске 27 февраля. В Национальном аэропорту «Минск» состоится торжественная встречи спортсменов и тренеров.

Дарья Домрачева понесет флаг Беларуси на закрытии Олимпийских игр 25 февраля

# Зимняя Олимпиада – 2018

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