Беларусь выиграла у Македонии

Тем самым, сохранив прописку в 1-й группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Это стало известно после того, как во встрече первых ракеток команд Владимир ИГНАТИК взял верх над Димитаром ГРАБУЛОСКИМ – 6:3, 6:1, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 31 мин., и наибольшие сложности белорус испытал в третьем сете, в котором до счета 4:4 теннисисты играли с переменным успехом.

Таким образом, общий счет матча стал 3:1 в пользу сборной Беларуси.

Сегодня также состоится заключительная встреча матча Беларусь-Македония, в которой должны выйти на корт вторые ракетки обеих команд – Андрей Василевский и Лазар Магдинчев. Однако вне зависимости от исхода этого поединка Беларусь обеспечила себе общую победу в матче и сохранила прописку в 1-й группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Команда же Македонии предстоящей осенью попробует отстоять место в первой группе Евро-Африканской зоны в матче со сборной Словакии, передает корреспондент БЕЛТА.