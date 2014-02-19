Беларусь в десятке сильнейших: 7 место в медальном зачете на утро 19 февраля

Новости Олимпиады. Медальный зачет по итогам вторника по-прежнему возглавляет Германия. Голландская команда, в первую очередь, благодаря успехам своих конькобежцев, первой покорила рубеж в 20 медалей. Позже к ней присоединилась и сборная США. Беларусь в десятке сильнейших. Напомним, у нашей олимпийской команды 5 наград высшей пробы и одна бронзовая медаль, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.

18 февраля в Сочи прошла торжественная церемония награждения победителей вчерашнего соревновательного дня. Уже в третий раз на верхней ступени пьедестала публика приветствовала белоруску Дарью Домрачеву. Наш фристайлист Антон Кушнир взошел на сочинский пьедестал в первый раз, но его триумф от этого не менее ценен. Белорус продолжил медальную традицию отечественной сборной в этом виде. Вторую олимпиаду золото в лыжной акробатике уезжает в Беларусь, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.

В олимпийском Сочи 18 февраля было разыграно еще 6 медальных комплектов. В хоккейном турнире наступила пора плей-офф. С четвертой попытки смогли провести гонку с массовым стартом биатлонисты. Трижды начало состязания откладывалось из-за погода, но 18 февраля, несмотря на довольно сильный снег, прилично мешавший лыжникам на огневых рубежах, гонка состоялась. И подарила лыжникам увлекательную закрутку и эффектную развязку. Сильнейшего определил лишь фотофиниш. Норвежец Эмиль Хегле Свендсен стал трехкратным олимпийским чемпионом, француз Мартен Фуркад, показав равные секунды с победителем, был лишь вторым. При проявлении сильнейшего конькобежца на дистанции 10 км временные отрывы на финише были куда более внушительными, и вопрос с определением мест не возникало. А национальность медалистов и вовсе можно было предсказать еще до старта — голландские спортсмены, практически безраздельно властвующие на льду Адлер арены, не пустили никого на пьедестал и на этот раз, правда, более ожидаемому триумфатору Свену Крамеру пришлось довольствоваться только серебром. Обновив олимпийский рекорд, лучшим стал Йоритт Бергсма.

В хоккейном олимпийском турнире определились пары 1/4. Хозяева льда, хоккеисты сборной России, по дороге в четвертьфинал обыграли норвежцев. Несмотря на итоговый круг, сборная наших восточных соседей не продемонстрировала фееричной игры. Видимо, все силы россияне приберегли до скорого матча с финами. Именно хоккеисты Суоми будут оппонировать хозяевам олимпиады в четвертьфинале. Словенцы встретятся со шведами, латышей проэкзаменуют канадцы, а чехи сразятся со сборной США, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.