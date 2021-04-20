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Беларусь в 2025 году примет финальную часть чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет

20 апреля 2021 11:44
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Новости Беларуси. Беларусь в 2025 году примет финальную часть чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне такое решение принял исполком УЕФА.

Беларусь в 2025 году примет финальную часть чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет-1

Наша страна уже была хозяйкой такого турнира в 2019-м. Также мы должны были провести чемпионат Европы в 2021 году, но его отменили из-за пандемии коронавируса. В 2022 страной-хозяйкой соревнований станет Чехия, в 2023 – Бельгия, в 2024 – Литва.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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