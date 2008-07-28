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Беларусь присоединилась к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

28 июля 2008 16:45
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Соответствующий законопроект приняли в Палате представителей. Страны-участницы обязаны держать на контроле использование запрещенных препаратов и применять жесткие санкции к спорстменам-нарушителям.

Первый случай применения допинга в спорте был зафиксирован в 1886 году. Тогда английский велогонщик Дэвид Линтон умер на соревнованиях во Франции от передозировки триметила. С тех пор допинг-войну объявляет весь мир.

Присоединение Беларуси к Международной конвенции о борьбе с допингом защитит спортсменов от фальсификаций. И уже скоро наша страна сможет стать хозяйкой мировых чемпионатов.

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