Беларусь присоединилась к Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

Соответствующий законопроект приняли в Палате представителей. Страны-участницы обязаны держать на контроле использование запрещенных препаратов и применять жесткие санкции к спорстменам-нарушителям.



Первый случай применения допинга в спорте был зафиксирован в 1886 году. Тогда английский велогонщик Дэвид Линтон умер на соревнованиях во Франции от передозировки триметила. С тех пор допинг-войну объявляет весь мир.



Присоединение Беларуси к Международной конвенции о борьбе с допингом защитит спортсменов от фальсификаций. И уже скоро наша страна сможет стать хозяйкой мировых чемпионатов.