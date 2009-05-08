Беларусь примет чемпионат мира по хоккею 2014-го года!

В швейцарском Берне на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) состоялось голосование, и Беларусь победила уже в первом туре.

За нашу страну высказались 75 делегатов, за Венгрию – 24, Латвию – 3, Украину – 2, еще один делегат воздержался. Пятый кандидат на ЧМ-2014 – Чехия – сняла свою кандидатуру в марте нынешнего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил представитель белорусской делегации в Швейцарии Владимир Гончаров.

Из всех боровшихся за право проведения ЧМ-2014 лишь Латвия прежде принимала мировой форум (в 2006 году). Кроме того, в избирательной гонке впервые участвовали сразу три бывших представителя СССР.

Беларусь планирует принять чемпионат мира на «Минск-Арене» вместимостью 15 тысяч зрителей, которую планируется сдать в эксплуатацию в ноябре нынешнего года, а также на стадионе в столичном микрорайоне «Чижовка» (7,7 тыс. мест), возведение которой только началось и должно быть завершено к середине 2011 года.

Напомним, Беларусь подавала заявку на проведение чемпионатов мира 2010 года и 2013 годов, но уступила Германии (соотношение голосов 18:89) и Швеции (15:70).

Чемпионат мира 2010 года пройдет в Германии (Кельн, Мангейм), 2011-го – в Словакии (Братислава, Кошице), 2012-го – в Финляндии (Хельсинки, Турку), 2013-го – в Швеции (Стокгольм, Мальме).

– Тот факт, что мы отменили визы, показывает, насколько мы хотели этот чемпионат, насколько мы ждали его. Волнение присутствовало, но результат не удивляет. Просто не было уверенности в том, что те обещания, которые нам давали – на самом деле так и получится. Потому что голосование закрытое, – рассказал по телефону журналистам телекомпании СТВ Генеральный секретарь федерации хоккея Республики Беларусь Сергей ГОНЧАРОВ.

– «Минск- Арена» №1, конечно. Когда сюда люди приезжали с Международной федерации, все говорили, что у вас шансов очень много. Конечно, есть еще вопросы, которые надо нам доделать. Это и вторая арена, и гостиничный комплекс. Но, я думаю, что мы проведем чемпионат мира, он будет один из лучших в Европе. Ну, и конечно, то что Президент играет в хоккей, многие люди, когда с ним встречаются, понимают, что в этой стране проблем просто не будет. Никаких вопросов с чемпионатом мира не будет, – считает заслуженный тренер Беларуси Михаил ЗАХАРОВ.