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Беларусь поможет вьетнамским спортсменам в подготовке к лондонской Олимпиаде-2012

22 сентября 2008 10:49
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Об этом договорились в Минске руководитель спортивного ведомства Беларуси Александр Григоров и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама. Белорусская сторона готова предоставить вьетнамским коллегам свои спортивные базы для тренировок перед различными международными соревнованиями, в частности при подготовке к летним Олимпийским играм, которые состоятся в Лондоне в 2012 году. Руководитель вьетнамской делегации отметил, что на недавних Играх в Пекине в активе его соотечественников была всего лишь одна олимпийская награда – серебро в соревнованиях по тяжелой атлетике, а белорусы стали обладателями 19 медалей. Поэтому опыт и помощь белорусских специалистов будет весьма кстати.

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