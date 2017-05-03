Беларусь получила право провести чемпионат мира 2018 года по баскетболу среди девушек

Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает соревнования мирового уровня. Буквально пару часов назад стало известно, что наша страна получило право провести чемпионат мира 2018 года по баскетболу среди девушек до 17 лет. Не последними аргументами в пользу такого решения стали, конечно, опыт подобных форумов, а также подходящие спортивные объекты. Сразу 4 столичные площадки примут мировой турнир в начале июля будущего года. Безусловно, состязания станут и отличной репетицией накануне Европейских игр 2019-го, которые тоже готовится принять Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортивная новость прилетит сегодня с конгресса FIBA в Гонконге. Минску скажут «Да!», а значит, наша столица вновь станет центром мирового спорта. Уже в следующем году Беларусь будет принимать чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет.

Олег Кондратюк, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Принятию решению ФИБА предшествовала большая работа и инспекционные поездки представителей Международной федерации. Сегодняшнее решение – квинтэссенция всего процесса. Имидж нашей страны как спортивного государства повлиял. А это «Олимпия». Женская команда, которую тренирует Александр Шимковяк, – самый титулованный клуб Беларуси. К примеру, спортсменки, выступающие в категории до 16-ти, несмотря на юный возраст, уже собрали все награды страны. Кроме того, у сборной репутация одной из ведущих команд Европы. Так, в прошлом году девушки закрепились в дивизионе «А» европейского чемпионата, заняв восьмое место. Показатель очень хороший, ведь та же Россия расположилась лишь на одиннадцатой строчке. А вот на чемпионате мира бороться до победы наши девушки будут уже в родных стенах.