Беларусь получила право провести чемпионат мира 2018 года по баскетболу среди девушек
Новости Беларуси. Беларусь вновь принимает соревнования мирового уровня. Буквально пару часов назад стало известно, что наша страна получило право провести чемпионат мира 2018 года по баскетболу среди девушек до 17 лет. Не последними аргументами в пользу такого решения стали, конечно, опыт подобных форумов, а также подходящие спортивные объекты.
Сразу 4 столичные площадки примут мировой турнир в начале июля будущего года. Безусловно, состязания станут и отличной репетицией накануне Европейских игр 2019-го, которые тоже готовится принять Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортивная новость прилетит сегодня с конгресса FIBA в Гонконге. Минску скажут «Да!», а значит, наша столица вновь станет центром мирового спорта. Уже в следующем году Беларусь будет принимать чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет.
Олег Кондратюк, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
Принятию решению ФИБА предшествовала большая работа и инспекционные поездки представителей Международной федерации. Сегодняшнее решение – квинтэссенция всего процесса. Имидж нашей страны как спортивного государства повлиял.
А это «Олимпия». Женская команда, которую тренирует Александр Шимковяк, – самый титулованный клуб Беларуси. К примеру, спортсменки, выступающие в категории до 16-ти, несмотря на юный возраст, уже собрали все награды страны. Кроме того, у сборной репутация одной из ведущих команд Европы. Так, в прошлом году девушки закрепились в дивизионе «А» европейского чемпионата, заняв восьмое место. Показатель очень хороший, ведь та же Россия расположилась лишь на одиннадцатой строчке. А вот на чемпионате мира бороться до победы наши девушки будут уже в родных стенах.
Александр Шимковяк, тренер-преподаватель по баскетболу:
Попасть на чемпионат мира и быть хозяевами дома – это ко многому обязывает. Но также это показывает уровень развития нашего баскетбола, наши перспективы. Все болельщики воочию увидят нашу молодежь, будут видеть, как мы работаем, что дальше ждать. Потому что сейчас в националке время переменки.
Медальные надежды молодежного чемпионата должны перейти и во взрослый спорт. К юным звездам баскетбола уже присматриваются.
Олег Кондратюк:
Этот год оптимальный для проведения омоложения, просмотра новых кадров. Команда Шимковяка будет кузницей для национальной команды.
В атмосферу большого спорта Минск погрузится с 30 июня по 8 июля 2018 года. Так что будем болеть. Кстати, для проведения первенства уже отобраны четыре площадки. Среди них: «Чижовка-Арена», Дворец спорта, спортивный комплекс «Уручье».