Беларусь покажет образец проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году

Бюджет предстоящих соревнований — двенадцать миллионов евро. Эти деньги пойдут на благоустройство двух площадок: Минск-арена и хоккейного центра в Чижовке. К 2014 году в столице постоят еще около десяти гостиниц.

Эти фанаты на трибунах флагами не махали. Но жажда победы от этого меньше не стала. Вместо клюшек полторы тысячи рабочих скрестили лопаты на главной площадке будущих хоккейных баталий. После триумфа белорусской заявки у них открылось второе дыхание. Теперь на цементный лед выходят в три смены.

До конца этой стройки — около полугода. Но рабочих уже готовят к возведению второго ледового комплекса. Хоккейный центр «Чижовка» почти точная копия архитектурного собрата в Бобруйске. Так сэкономили время на проектирование и использовали проверенный вариант.



Арена-Чижовка — сооружение-трансформер. Помимо ледовых ристалищ, здесь смогут проводить зрелищные шоу и соревнования сразу по нескольким видам спорта. Стадион будет вмещать до восьми тысяч человек. Вокруг спортивной панорамы к 2014 году построят гостиницу, торговый комплекс и многоуровневый паркинг. Там же расширят транспортную инфраструктуру. Добраться от одной до другой арены к — станет быстрее и проще. По новому спортмаршруту пустят дополнительные автобусы, в проекте уже заявлены трамвайные пути и, возможно, сюда проведут еще и третью линию метро. Пока же добраться от Победителей до Чижовки можно либо по кольцевой, либо через весь город с пересадками.



Триумф спортивный — уже окрестили экономической победой. На проведении чемпионата 2014 страна может не только заработать около 50 миллионов долларов, но и приобрести то, что не купить за деньги: престиж на мировом хоккейном поприще. Пока это история будущего, куда ближе исторические победы настоящего. Андрей Мезин — вратарь национальной сборной Беларуси признан лучшим голкипером Чемпионата в Швейцарии. Кроме того журналисты ведущих мировых спортивных СМИ включили именно Андрея в символическую сборную мира.