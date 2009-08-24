Беларусь осталась без медалей на чемпионате мира по легкой атлетике

Предыдущий раз наша команда возвращалась с мирового форума без наград 10 лет назад - в 1999 году.

В Берлине ближе всех к пьедесталу была толкательница ядра Наталья Михневич, которая заняла 4-е место.

Относительно успешным можно признать выступление толкателя ядра Павла Лыжина. Установив личный рекорд (20,98 м), он обосновался на 6-й позиции. А вот чемпион мира-2003 и бронзовый призер Олимпиады-2008 Андрей Михневич на этот раз не смог вмешаться в спор за медали, с результатом 20,74 м заняв 7-е место.



Впрочем, даже позиции белорусов в восьмерке на нынешнем первенстве планеты можно пересчитать по пальцам одной руки - таковых было всего четыре. Помимо Натальи Михневич, Павла Лыжина и Андрея Михневича зачетные очки заработал метатель молота Павел Кривицкий.

Всего же Беларусь в Берлине была представлена 26 спортсменами - 13 женщин и 13 мужчин. В сводной таблице по очкам Беларусь с 11 баллами разместилась на 28-й строке среди 62 стран, чьи атлеты пробивались в восьмерки сильнейших.

Лидером по очкам и медалям стала сборная США, сообщает БЕЛТА.