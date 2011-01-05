Прямой эфир

Беларусь одержала победу над Австрией – 10:4 – в рамках Рождественского хоккейного турнира на приз Президента Беларуси

05 января 2011 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Седьмой Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси стартовал в Минске. Накануне в торжественном открытии принял участие Александр Лукашенко.

По словам главы государства, турнир завоевал признание и популярность, потому как символизирует преемственность профессионального и любительского спорта. Он стал настоящей школой мастерства для юных хоккеистов.

Чуть позже белорусский Президент вместе со своей ледовой дружиной вышел на лед, где наша команда сыграла с командой Австрии. Со счетом 10:5 белорусские хоккеисты одержали победу.

Напомню, соревнования пройдут на трех столичных аренах — во Дворце спорта, Ледовом дворце и «Минск-Арене», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
05 января 2011 07:33

Сегодня в рамках Рождественского хоккейного турнира на приз Президента Беларуси состоится четыре матча

А. Лукашенко открыл Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси
04 января 2011 19:27

А. Лукашенко открыл Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси

04 января 2011 07:32

В первый день Рождественского хоккейного турнира команда Президента сыграет с австрийцами