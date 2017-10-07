Прямой эфир

Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018

07 октября 2017 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет предпоследний матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018-1

В Борисове команда под управлением Игоря Криушенко сыграет с Нидерландами. Белыя крылы давно потеряли шансы пробиться на мировой форум. А вот оранжевые все еще сохраняют шансы поехать в Россию.

Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018-3

Для этого им нужно в том числе и побеждать сегодня белорусов. Сумеет ли наша сборная в последнем домашнем матче отбора хлопнуть дверью и побороться с мотивированным соперником, узнаем сегодня поздно вечером. Начало игры в 21 час 45 минут.

# Футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В 2018 протестируют новый формат проведения Кубка Дэвиса
06 октября 2017 19:58

В 2018 протестируют новый формат проведения Кубка Дэвиса

Баскетболисты «Цмоки-Минск» с поражения стартовали в Единой Лиге ВТБ
06 октября 2017 19:57

Баскетболисты «Цмоки-Минск» с поражения стартовали в Единой Лиге ВТБ

В Дохе завершился этап Кубка мира по плаванию на короткой воде: награды белорусов
06 октября 2017 19:57

В Дохе завершился этап Кубка мира по плаванию на короткой воде: награды белорусов