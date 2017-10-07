Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018

Новости Беларуси. Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет предпоследний матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Борисове команда под управлением Игоря Криушенко сыграет с Нидерландами. Белыя крылы давно потеряли шансы пробиться на мировой форум. А вот оранжевые все еще сохраняют шансы поехать в Россию.