Беларусь – Нидерланды. Команда Криушенко проведет предпоследний матч отборочного турнира к ЧМ-2018

Новости Беларуси. Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет предпоследний матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сегодня сборная Беларуси по футболу проведет предпоследний матч отборочного турнира к Чемпионату мира 2018 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Борисове команда под управлением Игоря Криушенко сыграет с Нидерландами. Белыя крылы давно потеряли шансы пробиться на мировой форум. А вот оранжевые все еще сохраняют шансы поехать в Россию.
Для этого им нужно в том числе и побеждать сегодня белорусов. Сумеет ли наша сборная в последнем домашнем матче отбора хлопнуть дверью и побороться с мотивированным соперником, узнаем сегодня поздно вечером. Начало игры в 21 час 45 минут.