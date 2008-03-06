Беларусь может стать великой хоккейной державой

Об этом заявил сегодня Глава государства Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.

"В нашей стране делается все, чтобы превратить ее в хоккейную державу мирового уровня", - подчеркнул Александр Лукашенко и добавил, что Беларусь готова к самому тесному сотрудничеству с Международной федерацией хоккея.



Александр Лукашенко вручил Рене Фазелю высшую спортивную награду страны - орден Национального олимпийского комитета Республики Беларусь - и поблагодарил за активную поддержку в развитии этого вида спорта.

В беседе с Александром Лукашенко и затем - в ходе общения с журналистами, Рене Фазель заявил, что у Беларуси есть хорошие шансы войти в большую хоккейную восьмерку. И добавил, что он впечатлен всеми спортивными сооружениями, увиденными в нашей стране. Александр Лукашенко, известный своим особым отношением к спорту и в особенности к хоккею, вручил сегодня Рене Фазелю высшую спортивную награду Беларуси - орден Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Президент Международной федерации хоккея сегодня также ознакомился с проектом застройки Минска спортивными центрами. Так, на проспекте Победителей - будут возведены объекты европейского уровня. Уже сейчас идет строительство спорткомплекса "Минск-арена", проектирование водно-спортивного центра, а также центра по подготовке спортсменов по художественной гимнастике. Кроме этого, планируется реконструировать стадионы "Динамо" и "Трактор". Особый интерес у швейцарского гостя вызвал крытый хоккейный Дворец, который возведут возле Чижовского водохранилища. Современный объект будет рассчитан на 10 тысяч посетителей.

