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Беларусь может стать великой хоккейной державой

06 марта 2008 12:20
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Об этом заявил сегодня Глава государства Александр Лукашенко на встрече с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем.

"В нашей стране делается все, чтобы превратить ее в хоккейную державу мирового уровня", - подчеркнул Александр Лукашенко и добавил, что Беларусь готова к самому тесному сотрудничеству с Международной федерацией хоккея.

Александр Лукашенко вручил Рене Фазелю высшую спортивную награду страны - орден Национального олимпийского комитета Республики Беларусь - и поблагодарил за активную поддержку в развитии этого вида спорта.

В беседе с Александром Лукашенко и затем - в  ходе общения с журналистами, Рене Фазель заявил, что у Беларуси есть хорошие шансы войти в большую хоккейную восьмерку. И добавил, что он впечатлен всеми спортивными сооружениями, увиденными в нашей стране. Александр Лукашенко, известный своим особым отношением к спорту и в особенности к хоккею, вручил сегодня Рене Фазелю высшую спортивную награду Беларуси - орден Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Президент Международной федерации хоккея сегодня также ознакомился с  проектом застройки Минска спортивными центрами. Так, на проспекте Победителей - будут возведены объекты европейского уровня. Уже сейчас идет строительство спорткомплекса "Минск-арена",  проектирование водно-спортивного центра, а также центра по подготовке спортсменов по художественной гимнастике. Кроме этого, планируется реконструировать стадионы "Динамо" и "Трактор". Особый интерес у швейцарского гостя вызвал крытый хоккейный Дворец, который возведут возле Чижовского водохранилища. Современный объект будет рассчитан на 10 тысяч посетителей.

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