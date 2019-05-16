Беларусь готова принять ЧМ по футболу? Мнение Захарова

Новости Беларуси. О спорте говорили в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Чемпионат мира по футболу на таком же уровне, как мы сделали чемпионат мира по хоккею, мы можем провести?
Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Нет.
Игорь Марзалюк:
Мы способны?
Михаил Захаров:
Нет. Тут даже, во-первых, стадионов не хватит. Там целые критерии стадионов. У нас должно быть их, по-моему, 12. У нас этого невозможно. Вы ж видели: Россия строила полностью все новые стадионы. Плюс там посещаемость, по-моему, 37 тысяч. Поэтому мы не сможем.
Мы можем, может быть, чемпионат Европы с какой-то страной провести вместе, скооперироваться – это да.