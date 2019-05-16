Беларусь готова принять ЧМ по футболу? Мнение Захарова

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Чемпионат мира по футболу на таком же уровне, как мы сделали чемпионат мира по хоккею, мы можем провести?

Игорь Марзалюк:

Мы способны?

Михаил Захаров:

Нет. Тут даже, во-первых, стадионов не хватит. Там целые критерии стадионов. У нас должно быть их, по-моему, 12. У нас этого невозможно. Вы ж видели: Россия строила полностью все новые стадионы. Плюс там посещаемость, по-моему, 37 тысяч. Поэтому мы не сможем.