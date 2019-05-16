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Беларусь готова принять ЧМ по футболу? Мнение Захарова

16 мая 2019 18:02
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Новости Беларуси. О спорте говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Чемпионат мира по футболу на таком же уровне, как мы сделали чемпионат мира по хоккею, мы можем провести?

Михаил Захаров, заслуженный тренер Республики Беларусь, главный тренер ХК «Юность»:
Нет.

Беларусь готова принять ЧМ по футболу? Мнение Захарова-1

Игорь Марзалюк:
Мы способны?

Михаил Захаров:
Нет. Тут даже, во-первых, стадионов не хватит. Там целые критерии стадионов. У нас должно быть их, по-моему, 12. У нас этого невозможно. Вы ж видели: Россия строила полностью все новые стадионы. Плюс там посещаемость, по-моему, 37 тысяч. Поэтому мы не сможем.

Мы можем, может быть, чемпионат Европы с какой-то страной провести вместе, скооперироваться – это да.

# Футбол # Михаил Захаров

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