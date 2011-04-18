Беларусь – Чехия. Ответный матч: реванш чемпионов мира, всего пять тысяч зрителей и скандальный гол

Что-то странное твориться в нашей стране: До мирового первенства – две недели, сборная играет с чемпионами мира и не может собрать аншлаг. Ни на «Минск-Арене», ни в Бобруйске. Хотя, вопреки визуальным наблюдениям, в протоколе повторной игры значилось семь тысяч зрителей. Как говориться, бумага все стерпит.

Реально зрителей собралось от силы тысяч пять. Ни цены на билеты отпугнули болельщиков.

Болельщики:

Может, информации мало?

Мало рекламы.

Реклама слабая.

Не было соответствующей рекламы. Даже, если посмотреть в городе, не было афиш. Если бы мне друг не сказал, может, я бы и не узнал.

Зато приехали в Бобруйск болельщики из Могилева и даже не хоккейных городов.

Болельщик:

Из Светлогорска. Приехал специально ради хоккея.

Не умеют у нас, все-таки, работать со зрителем. Ни хоккеистам же этим заниматься, в самом деле?

Сергей Шабанов, сборная Беларуси:

Вопросы не к нам. Всех, кого мог привести, привел.

Между тем, за хоккеистами дело не заржавело. Повторный матч смотрелся даже лучше, чем минская встреча, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Возможно, сказались перестановки, проведенные Эдуардом Занковцом в атаке. Их природу тренер объяснил весьма точно

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Сейчас как раз тот момент, когда можно попробовать различные сочетания. Потому что, чем ближе к чемпионату мира, тем быстрее хотелось бы определиться кому с кем лучше играть, а кому с кем не совсем.

Самый удачный ход наставника – воссоединение связки Китаров – Степанов, так результативно действующей в «Юности». В итоге, первый забил, а второй ассистировал Стасенко.

Андрей Степанов, сборная Беларуси:

С Китаровым мы давно играем в клубе. Взаимодействие и понимание у нас есть. И поэтому было немного легче.

Если Андрей пока только привыкает к национальной команде, то Китарова можно назвать главным открытием весеннего сбора. Он – один из немногих хоккеистов «Юности», востребованных Занковцом на протяжении всего сезона. А ведь главком не очень-то жалует подопечных Михаила Захарова.

Александр Китаров, сборная Беларуси:

В клубе никакого противостояния нет.

Вспомнили мы и о предложении «Юности» сыграть четвертого апреля со сборной. Занковец от него отказался, а ведь матч мог получиться весьма показательным.

Александр Китаров, сборная Беларуси:

Честно говоря, в любой бы форме сыграл. Хорошая игра бы получилась. А результат бы был по игре.

Хотелось бы увидеть Китарова на чемпионате мира – он это заслужил. Тем более, квалифицированных «центров», даже с учетом скорого приезда Грабовского и Калюжного, у нас не так много.

Александр Китаров, сборная Беларуси:

Отдыхать надо будет в лет 40. А сейчас только работать, чтобы попадать в состав.

Хотелось бы попасть на чемпионат мира.

Вернемся, однако, к матчу. Как уже сказано, он смотрелся живее, чем в Минске. А решающим фактором стала игра в неравных составах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Белорусы реализовали первое же удаление чехов: Николай Стасенко бросил от синей линии, закрытый своими и чужими Ковар ничего не смог поделать.

Ответ подопечные Алаиза Гадамчика нашли под занавес первой трети. Это Шкоула оправдался за удаление, выстрелив издали. Шансов у Шабанова здесь не было.

Сергей Шабанов, сборная Беларуси:

При первой шайбе вообще не видел момента броска. Был закрыт как своими, так и чужими игроками.

Вновь белорусы вышли вперед после точного броска Китарова в самом начале заключительной трети.

Но чехи были настроены на реванш. И хотя Шабанов сражался в воротах как лев, гости, в конце концов, добились своего. Шайба Петра Прухи вышла весьма необычной.

Сергей Шабанов, сборная Беларуси:

Не понял, как она была забита. Как-то по-футбольному – человек головой замыкал передачу. Причем, было уверенное движение головой в сторону ворот. Я думаю, в правилах есть какая-то оценка таких действий.

Но после просмотра видео арбитры взятие ворот защитали.

До овертайма дело так и не дошло – Роман Червенко показал кто в сборной Чехии лидер.

2:3 – при неплохой игре и хорошей игре вратаря чуть ли в первую очередь.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Мы играли хорошо, может, не хуже, чем вчера. В атакующем плане даже лучше, чем вчера. К сожалению, ненужные удаления и ошибки при игре в меньшинстве предопределили исход матча.